Станислав Дужников представил Артёму Здунову эпизод сериала, посвященного жизни Степана Эрьзи

Продукты к праздничному столу
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
Глава Мордовии Артём Здунов 21 декабря провел встречу с заслуженным артистом России Станиславом Дужниковым. Обсуждались вопросы взаимодействия в реализации совместных проектов в сфере культуры. Артём Здунов поблагодарил уроженца Мордовии за внимание к родному региону, в том числе за поддержку кадрового проекта «Моя Мордовия».
Станислав Дужников представил руководителю республики пилотный эпизод сериала, посвященного жизни и творчеству Степана Эрьзи. Проект планируют завершить в следующем году, он реализуется при поддержке Правительства Мордовии.
Авторы сделают 4-серийный художественный фильм с элементами детектива. Главную роль исполняет актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов, Станислав Дужников сыграет отца скульптора. Часть съемок провели на территории Мордовии: в Подлесной Тавле, Баеве, Теризморге и Саранске. На следующий год запланированы съемки в Аргентине, где долгое время жил и работал Степан Эрьзя.
Руководитель региона отметил высокую значимость создаваемого сериала. «Это первый художественный фильм, посвященный жизни и творчеству скульптора с мировым именем. Есть блестящие документальные работы, но художественная – первая. Это очень важно с точки зрения популяризации наследия великого скульптора и повышения имиджа республики», - сказал Глава Мордовии.
На данный момент ведутся переговоры о прокате сериала на широкую публику, в том числе на стриминговых платформах.
Поделиться в соц. сетях:
В Саранске 25 декабря пройдет предновогодняя продовольственная ярмарка
По итогам конкурса «СПОсобность-2021» победителем стал отряд «НИКА» (экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева)
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
Мордовия будет внедрять лучшие практики развития российских регионов
В Мордовии за разорение вкладчиков ответит руководитель рузаевского кредитного кооператива
Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений
Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
Экс-министра культуры РМ за хищения приговорили к 5,5 годам заключения
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства