Станислав Дужников представил Артёму Здунову эпизод сериала, посвященного жизни Степана Эрьзи

Глава Мордовии Артём Здунов 21 декабря провел встречу с заслуженным артистом России Станиславом Дужниковым. Обсуждались вопросы взаимодействия в реализации совместных проектов в сфере культуры. Артём Здунов поблагодарил уроженца Мордовии за внимание к родному региону, в том числе за поддержку кадрового проекта «Моя Мордовия».

Станислав Дужников представил руководителю республики пилотный эпизод сериала, посвященного жизни и творчеству Степана Эрьзи. Проект планируют завершить в следующем году, он реализуется при поддержке Правительства Мордовии.



Авторы сделают 4-серийный художественный фильм с элементами детектива. Главную роль исполняет актер Мордовского национального драматического театра Павел Михайлов, Станислав Дужников сыграет отца скульптора. Часть съемок провели на территории Мордовии: в Подлесной Тавле, Баеве, Теризморге и Саранске. На следующий год запланированы съемки в Аргентине, где долгое время жил и работал Степан Эрьзя.



Руководитель региона отметил высокую значимость создаваемого сериала. «Это первый художественный фильм, посвященный жизни и творчеству скульптора с мировым именем. Есть блестящие документальные работы, но художественная – первая. Это очень важно с точки зрения популяризации наследия великого скульптора и повышения имиджа республики», - сказал Глава Мордовии.



На данный момент ведутся переговоры о прокате сериала на широкую публику, в том числе на стриминговых платформах.