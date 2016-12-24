Пенсионный фонд по РМ опубликовал график выплаты пенсий и других социальных отчислений во время новогодних праздников

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Отделение Пенсионного фонда по Республике Мордовия сообщает, что в целях обеспечения своевременной выплаты пенсий и других социальных выплат во время новогодних праздников, утвержден график доставки пенсий и социальных выплат.
Пенсионеры, являющиеся получателями пенсии через кредитные учреждения (на счет банковской карты либо на счет по вкладу) и которым пенсия перечисляется в первую декаду месяца, получат январскую пенсию до нового года — в конце декабря. Перечисления в банки пройдут 28 декабря. Те, кто получает пенсию после 10 числа, получат её по обычному графику доставки.
Доставка пенсий через отделения почтовой связи производится по графикам, составленным почтовыми отделениями связи и согласованным с территориальными органами Пенсионного фонда.
В январе отделения связи начнут работу с 3 числа, поэтому январские пенсии будут выплачиваться по обычному графику доставки - с 3 января (с учетом режима работы каждого отделения почтовой связи). При необходимости дату доставки можно уточнить в своем почтовом отделении.
Что же касается декабрьской пенсии гражданам, получающим её через почту 23 и 24 числа, выплату им доставят чуть раньше - 22 декабря.
Ежемесячные выплаты за декабрь одиноким родителям, воспитывающим детей с 8 до 16 лет (включительно) и беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель) будут выплачены 29 декабря.
Ежемесячные выплаты из средств материнского капитала за январь будут профинансированы в первый рабочий день после праздников.
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