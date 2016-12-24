Житель Саранска по указке аферистов оформил кредиты на 3 миллиона рублей и перевел все деньги на чужие счета

40-летний житель Саранска поддался на мошеннические уловки и загнал себя в беспросветную долговую кабалу. Пришедший в МВД по РМ мужчина рассказал, что доверился телефонному звонку специалиста банка, просившего подтвердить заявку на кредит. Горожанин сразу же ответил, что кредитов брать не собирался и никаких заявок не подавал. В ходе дальнейшей беседы сотрудник финансового учреждения внушил нашему земляку, что его счет теперь под угрозой, раз кто-то от его имени пытался оформить кредит, и посоветовал принять защитные меры.

На этом этапе к обработке подключился второй участник криминального тандема. Жителю Саранска позвонил еще один персонаж, представился сотрудником полиции и порекомендовал воспользоваться спецсчетами для сохранности средств. Чтобы у жертвы не было сомнений, он предложил сверить номер входящего вызова с официальными телефонами правоохранительного ведомства. Они совпадали.

По указанию мнимого полицейского мужчина оформил кредит на 950 тысяч рублей и перечислил деньги на «защищенные» счета. На следующий день он взял еще один займ - на 2 миллиона 125 тысяч рублей - и также переправил все деньги на продиктованные реквизиты.

Спустя несколько дней к бедолаге пришло понимание, что он нарвался на аферистов, после чего оставалось только пойти в полицию. В дальнейшем выяснится, что злоумышленники воспользовались технологией подмены номеров.

В настоящий момент оперативниками МВД по РМ проводится комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенного преступления.