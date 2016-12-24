В 2025 году в Мордовии не останется лишенных бесперебойного транспортного сообщения населенных пунктов

Дело «Газконтроля»
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
При изменении схем размещения медицинских организаций первичного звена здравоохранения, развитии их материально-технической базы одной из важных составляющих остается развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской помощи для населения, в том числе проживающего в сельской местности.
Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии проведен анализ территориального планирования медицинской инфраструктуры муниципальных районов республики с целью обеспечения перевозок населения.
На сегодняшний день пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам между населенными пунктами и районным центром организованы в 18 муниципальных районах, в 5 районах (Кочкуровский, Лямбирский, Темниковский, Большеигнатовский, Большеберезниковский) только межмуниципальными маршрутами.
С целью организации транспортного обеспечения и доставки жителей до ФАП/ВА и в районные больницы, прорабатывается вопрос установления новых маршрутов и регулярных перевозок (90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок и 8 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу).
Дополнительно для доставки жителей из населенных пунктов необходимо провести ремонт более 173 км и строительство более 1000 км автомобильных дорог в муниципальных районах Республики Мордовия.
В результате реализации всех мероприятий, к концу 2025 года в Мордовии не останется лишенных бесперебойного транспортного сообщения населенных пунктов.
Поделиться в соц. сетях:
На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии
По итогам конкурса «СПОсобность-2021» победителем стал отряд «НИКА» (экономический факультет МГУ им. Н.П. Огарева)
В республике сейчас больше 65% взрослого населения полностью привито от коронавируса
Глава Мордовии Артём Здунов посетил завод «Медоборудование» и поздравил трудовой коллектив с 60-летним юбилеем предприятия
В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии
Александр Сайгачев покинул пост главы Рузаевского района. В статусе врио территорией будет руководить Александр Юткин из Саранска
На съезде «Единой России» рассказали о реализации «Народной программы»
Глава Мордовии Артём Здунов поздравил всех женщин республики с праздником
Суд в Мордовии вынес приговор двум заключенным, устроившим торговлю наркотой прямо из колонии
При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства