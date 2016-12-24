В 2025 году в Мордовии не останется лишенных бесперебойного транспортного сообщения населенных пунктов

При изменении схем размещения медицинских организаций первичного звена здравоохранения, развитии их материально-технической базы одной из важных составляющих остается развитие транспортной инфраструктуры, обеспечивающей доступность медицинской помощи для населения, в том числе проживающего в сельской местности.

Министерством строительства, транспорта и дорожного хозяйства Мордовии проведен анализ территориального планирования медицинской инфраструктуры муниципальных районов республики с целью обеспечения перевозок населения.

На сегодняшний день пассажирские перевозки по муниципальным маршрутам между населенными пунктами и районным центром организованы в 18 муниципальных районах, в 5 районах (Кочкуровский, Лямбирский, Темниковский, Большеигнатовский, Большеберезниковский) только межмуниципальными маршрутами.

С целью организации транспортного обеспечения и доставки жителей до ФАП/ВА и в районные больницы, прорабатывается вопрос установления новых маршрутов и регулярных перевозок (90 муниципальных маршрутов регулярных перевозок и 8 межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок пассажиров по регулируемому тарифу).

Дополнительно для доставки жителей из населенных пунктов необходимо провести ремонт более 173 км и строительство более 1000 км автомобильных дорог в муниципальных районах Республики Мордовия.

В результате реализации всех мероприятий, к концу 2025 года в Мордовии не останется лишенных бесперебойного транспортного сообщения населенных пунктов.