Союз промышленников и предпринимателей Мордовии отмечен за эффективное взаимодействие с органами власти

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17 декабря в Москве состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент Владимир Путин поздравил РСПП с 30-летием и вручил организации почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде». Мордовию на съезде представляли председатель регионального отделения «СПП РМ» Виктор Бирюков и исполнительный директор Алексей Захаров.
На съезде подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение». Союз промышленников и предпринимателей РМ – победитель в номинации «Эффективное взаимодействие с органами власти». Президент РСПП Александр Шохин вручил почётный диплом председателю Виктору Бирюкову, который вновь избран в правление российской организации.
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