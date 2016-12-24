Союз промышленников и предпринимателей Мордовии отмечен за эффективное взаимодействие с органами власти

17 декабря в Москве состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент Владимир Путин поздравил РСПП с 30-летием и вручил организации почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде». Мордовию на съезде представляли председатель регионального отделения «СПП РМ» Виктор Бирюков и исполнительный директор Алексей Захаров.

На съезде подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение». Союз промышленников и предпринимателей РМ – победитель в номинации «Эффективное взаимодействие с органами власти». Президент РСПП Александр Шохин вручил почётный диплом председателю Виктору Бирюкову, который вновь избран в правление российской организации.