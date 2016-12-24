Союз промышленников и предпринимателей Мордовии отмечен за эффективное взаимодействие с органами власти

Новости

17 декабря в Москве состоялся съезд Российского союза промышленников и предпринимателей. Президент Владимир Путин поздравил РСПП с 30-летием и вручил организации почётный знак Российской Федерации «За успехи в труде». Мордовию на съезде представляли председатель регионального отделения «СПП РМ» Виктор Бирюков и исполнительный директор Алексей Захаров.

На съезде подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение».  Союз промышленников и предпринимателей РМ – победитель в номинации «Эффективное взаимодействие с органами власти». Президент РСПП Александр Шохин вручил почётный диплом председателю Виктору Бирюкову, который вновь избран в правление российской организации.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

«Накуриться до отвала!»

В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»

Прямая коммуникация

Жители Саранска через соцсети направили в ЦУР Республики Мордовия почти 15,5 тысяч обращений

1
Заказать рекламу
1
1
1