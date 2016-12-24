Артём Здунов поприветствовал делегатов съезда Ассоциации финно-угорских народов на мокшанском и эрзянском языках

17 декабря Глава Мордовии Артём Здунов принял участие в работе VII съезда Общероссийского общественного движения «Ассоциация финно-угорских народов Российской Федерации», который проходит в эти дни в Саранске. Его участниками стали представители 43 субъектов Российской Федерации с компактным проживанием финно-угорских народов. Съезд проходит при соблюдении всех санитарно-эпидемиологических требований.

Приветствие от заместителя Руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова в адрес делегатов съезда зачитал главный советник Департамента национальной политики Управления Президента РФ по внутренней политике Алексей Яковлев. В нем, в частности, было сказано: «Финно-угорские народы играют значимую роль в укреплении российской государственности и единства многонационального народа. Сегодня Российская Федерация по праву занимает лидирующие позиции в международном финно-угорском движении, будучи не только самым многочисленным по числу проживающих народов, историческим центром расселения финно-угорских народов, но и культурным и образовательным центром. Уникальные традиции финно-угорской культуры, сохранившие свою самобытность, являются неотъемлемой частью российской культуры, этнического и языкового многообразия России».

Глава республики Артём Здунов поприветствовал делегатов на мокшанском и эрзянском языках и поблагодарил членов АФУН России за сохранение самобытной культуры. «Финно-угорские народы через столетия пронесли свои традиции. У наших народов неповторимый дух родства! Ваш съезд играет очень важную роль в культурном коде многонациональной России. Вы - образец государственного единения, в том числе и на международной арене», - подчеркнул руководитель региона.

Глава Мордовии обратил особое внимание на необходимость усиления работы некоммерческих организаций. «Сейчас у НКО очень много возможностей. Фонды предлагают множество грантов для реализации ваших идей. В этом году финансирование получили 30 проектов, и это не предел. Притом многие идеи были высоко оценены на федеральном уровне», - сказал Артём Здунов.

В своем докладе о результатах работы председатель АФУН России Пётр Тултаев отметил, что в ближайшие годы нужно сосредоточиться над интеграцией в цифровое пространство. Финно-угорские языки народов России уже появились в онлайн-переводчиках, под них адаптирован интерфейс социальных сетей. Стоит задача активнее работать в этом направлении и продвигать родные языки и культуру в сети Интернет.

На заседании съезда выступили представители региональных отделений АФУН РФ. 18 декабря делегаты продолжат свою работу.