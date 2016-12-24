Глава Мордовии обсудил с генеральным директором Президентского фонда культурных инициатив вопросы грантовой поддержки проектов региона

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16 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и генерального директора Президентского фонда культурных инициатив Романа Карманова. Обсуждались вопросы грантовой поддержки региональных проектов в области культуры в следующем году.

Напомним, Президентский фонд культурных инициатив создан в мае 2021 года по Указу главы государства Владимира Путина с целью поддержки проектов в области культуры, искусства и креативных (творческих) индустрий.

В этом году 20 проектов от Мордовии стали победителями конкурса, общая сумма поддержки составила 22 млн. рублей. В том числе гранты выиграли саранская театр-студия «Маленький художественный альтернативный театрик», региональная общественная организация развития сельских территорий «Новое село», Союз тавлинских мастеров «Эрьмезь», районные центры культуры.

В перечень заявок Республики Мордовия на следующий год вошли 39 проектов, среди них – различные театральные и музыкальные фестивали, мероприятия по проведению культурного досуга жителей республики. В ходе встречи  обсудили возможность более тесного  взаимодействия с фондом для  повышения качества подготовки заявок, направляемых в фонд от региона, увеличения их объема в будущем году.

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