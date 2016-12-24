Артём Здунов и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

В Мордовии подвели итоги конкурса «Студент года – 2021»
Награды были вручены в 21 номинации
16 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, в ходе которой была обсуждена реализация мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе.
«В Республике Мордовия ведется активная работа по созданию благоприятной среды для жизни и отдыха граждан. В 2021 году благоустроено 85 общественных и дворовых территорий, которые создают новый облик городов в регионе. В Мордовии также ведется работа по реализации трех проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды», - отметил Ирек Файзуллин.
По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство водозабора №2 в р.п. Чамзинка, что позволит улучшить качество питьевой воды для жителей района.
Ирек Файзуллин также отметил важность строительства нового жилья и расселения граждан из аварийного жилищного фонда - работа в этом направлении будет продолжена.
Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Инсаф Хайруллин.
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