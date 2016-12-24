Артём Здунов и Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин обсудили итоги реализации нацпроекта «Жилье и городская среда»

16 декабря в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирека Файзуллина, в ходе которой была обсуждена реализация мероприятий нацпроекта «Жилье и городская среда» в регионе.

«В Республике Мордовия ведется активная работа по созданию благоприятной среды для жизни и отдыха граждан. В 2021 году благоустроено 85 общественных и дворовых территорий, которые создают новый облик городов в регионе. В Мордовии также ведется работа по реализации трех проектов, которые стали победителями всероссийского конкурса по созданию комфортной городской среды», - отметил Ирек Файзуллин.

По федеральному проекту «Чистая вода» завершено строительство водозабора №2 в р.п. Чамзинка, что позволит улучшить качество питьевой воды для жителей района.

Ирек Файзуллин также отметил важность строительства нового жилья и расселения граждан из аварийного жилищного фонда - работа в этом направлении будет продолжена.

Во встрече принял участие заместитель Председателя Правительства Мордовии Инсаф Хайруллин.