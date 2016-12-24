Продукция Мордовии экспортируется в 32 страны

Расширение экспортной географии является приоритетной задачей повышения стабильности экономики региона. В республике аккредитовано 24 предприятия на поставку продукции на экспорт в 32 страны, в том числе в Ирак, Израиль, Кипр, Великобританию, Индию, Китай, Белоруссию, Казахстан, Таджикистан, Литву и т.д.

В числе основных экспортеров - «Ромодановосахар», «Карпай», «MПK «Атяшевский», «Птицефабрика «Чамзинская», «ЛВЗ «Саранский» и другие.

Целевым показателем нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» к концу 2024 года является достижение объема экспорта продукции AПK из республики (в стоимостном выражении) в размере 28 миллионов долларов США.