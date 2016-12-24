Мордовия приступит к разработке проектной документации о подсоединении к скоростной автомобильной трассе М-12

15 декабря в Доме Республики состоялось совещание по вопросам реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» с участием начальника управления ФКУ Упрдор «Москва - Нижний Новгород» Сергея Карпова.

На совещании подвели итоги уходящего года и обсудили планы на перспективу. Общий объем финансирования дорожного строительства в республике в этом году составил более 5 млрд. рублей, из них более 2 млрд. рублей – это средства федерального бюджета. Напомним, в августе этого года по поручению Президента России республика получила 500 млн. рублей дополнительного финансирования из Резервного фонда Правительства РФ на ремонт дорог регионального, межмуниципального и местного значения, которые были распределены в виде субсидий муниципальным образованиям.

В сентябре этого года Владимир Путин утвердил перечень поручений по социально-экономическому развитию Мордовии, два из которых также касаются дорожного строительства. Оба дорожных проекта подробно обсудили на совещании.

Первый – это соединение скоростной автомобильной дороги М-12 Москва - Нижний Новгород - Казань с Саранском и Рузаевкой. Автомобильная дорога от Арзамаса через Саранск и Рузаевку до границы с Пензенской областью должна стать четырехполосной. Разработка проектной документации на этот значимый дорожный объект начнется в следующем году.

Второй очень важный проект – это дорога, которая напрямую соединит Темников с Дивеевом. Ее строительство существенно сократит расстояние между Санаксарским и Дивеевским монастырями: со 130 до 60 километров. По оценке экспертов, дорога обеспечит дополнительные туристские потоки в республику, что будет способствовать социально-экономическому развитию территории.

Планируемая протяженность новой автомобильной дороги – 21 километр. В настоящее время на этот дорожный объект разрабатывается проектно-сметная документация.

Также на совещании обсудили ряд других вопросов, в том числе речь шла о мерах, обеспечивающих безопасность дорожного движения.