В Мордовии дорожники приступили к реализации второго этапа строительства автомобильной магистрали «Обход г. Рузаевка»

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В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Мордовии проводятся как крупные инфраструктурные преобразования, так и работы на автомобильных дорогах регионального значения, соединяющие населенные пункты, подъезды к селам и деревням, городские улицы в Саранской агломерации.
Самым масштабным объектом нацпроекта в 2021 г. является строительство автомобильной дороги «Обход г. Рузаевка». В текущем году был введен в эксплуатацию первый этап, и дорожники уже приступили к реализации второго.
Общая протяжённость объекта составила 7,54 км. Стоимость - более 1,5 млрд. рублей. Было уложено 84 088 м2 «дорожной одежды».
Новый транспортный коридор позволит вывести транзитный транспорт из Рузаевки, что благоприятно скажется на экологической обстановке в городе. В транспортной зоне обхода расположены предприятия, являющиеся резидентами территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР), что существенно улучшает для них производственную логистику. Кроме того, данная дорога имеет значение не только для самого города, но и агломерационное – вместе с «Обходом г. Саранск» осуществляется увязка федеральных трасс Р178 и Р158.
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