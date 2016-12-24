Команда из Саранска с книгой «Волшебные сказки о детях-героях» стала лауреатом национальной премии

14 декабря в московском Музее Победы проект «Подвиги обычных людей» получил национальную премию за доброту в искусстве «На благо мира». На ежегодную премию был выдвинут второй том детской книги «Волшебные сказки о детях-героях», которая заняла I место в номинации «Познавательная литература».

Награду проекту вручала певица, исполнительница народных песен, Марина Девятова, а гостями премии стали известные артисты, музыканты и общественные деятели: Александр Олешко, Родион Газманов, Дина Корзун, Григорий Гладков, Диана Гурцкая и многие другие известные персоны.

Книга «Волшебные сказки о детях-героях», представленная на конкурс, была издана проектом «Подвиги» в декабре 2020 года. В ней собраны 30 историй героизма обычных детей со всей страны. Издание по-прежнему остаётся уникальным в своём роде: до проекта «Подвиги» о современных маленьких героях никто не писал подобных книг. А ведь дети ежедневно становятся героями СМИ: спасают сверстников и взрослых из огня и воды, как Ксения Чикунова из Саранска; придумывают реально работающие социальные проекты и делают научные изобретения, как Паша Абрамов из Арзамаса и Арсений Горячкин из Екатеринбурга; помогают друг другу преодолевать различные трудности, как Ирада Ханова из Дербента; помогают животным, как Матвей Мамедов из Красноярска.



«Волшебные сказки о детях-героях» появились благодаря народному сбору! Средства на издание книги в типографии в ноябре 2020 года собрали на краудфандинговой платформе Planeta.ru. Проект выпустил 2000 книг второго тома. За год книга приобрела целую армию поклонников. В отзывах на книгу неравнодушные родители писали, что сочетание сказочной формы и советов от экспертов – отличный способ донесения до детей полезную и нужную информацию.

После издания книгу выдвинули на соискание национальной премии, она прошла несколько этапов отбора и пользовательское голосование, а затем экспертный совет присудил изданию первое место в своей категории.

Уже в этом декабре у проекта «Подвиги» выходит новая книга – третий том «Волшебных сказок». Она также была издана с помощью народного сбора, в сборе помогали не только неравнодушные поклонники проекта, но хорошо знакомые с «Подвигами» артисты и общественные деятели: актёры Станислав Дужников и Евгения Осипова, радиоведущая Маргарита Митрофанова, певец Игорь Burito, старейший трэвел-блогер России Евгения Фёдоровна (бабушка Женя). Небольшой анонс: внутри также есть история из Мордовии!