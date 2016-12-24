Мордовский республиканский молодежный центр объявил он наборе волонтеров в Школу Деда Мороза и Снегурочки

В рамках обучения волонтерам дадут уроки актерского мастерства, расскажут, как общаться с разными категориями детей, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, и объяснят как организовать для юных жителей Мордовии настоящий праздник.

Каждый из успешно прошедших обучение попробует в себя в роли одного из сказочных персонажей при выездах в социальные учреждения региона и многодетные семьи.

Записаться в школу можно по ссылке https://dobro.ru/event/10119112

Дата: 18 декабря и 20 декабря (на выбор)

Место сбора: Отдел развития волонтёрского движения (Большевистская, 33, офис 108)