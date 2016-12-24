Артём Здунов: «Лучшие практики развития российских городов будем применять в нашей родной Мордовии»

Глава Мордовии Артём Здунов 14 декабря в режиме ВКС принял участие в мероприятии, посвященном завершению образовательной программы для управленческих команд 100 российских городов. Обучение было организовано ВЭБ.РФ совместно с Московской школой управления «Сколково».

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, приветствуя участников, отметила, что это первый образовательный проект такого масштаба в стране. «Ваша программа ориентирована на стратегический подход в управлении городами, и это очень важно, потому что современный управленец - это не просто хороший хозяйственник, но и отличный стратег. Эта программа - настоящая школа менеджеров будущего», - сказала спикер верхней палаты парламента.

Помощник Президента России Максим Орешкин, поздравляя выпускников образовательного проекта с завершением обучения, подчеркнул, что впереди - самое главное: внедрение разработанных проектов в жизнь.

Республика Мордовия также стала участником образовательной программы, управленческую команду региона возглавил заместитель Председателя Правительства – Министр ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ Игорь Чадов.

Глава Мордовии Артём Здунов по видеосвязи поблагодарил организаторов и партнеров проекта за сотрудничество, отметил, что с ВЭБ.РФ республика взаимодействует по многим направлениям. Одно из ключевых – выполнение поручения Президента России по увеличению спроса на оптическое волокно, производимое в нашей стране, и повышению его конкурентоспособности.

«В Саранске находится единственный в России завод по производству телекоммуникационного оптического волокна, – сказал Артём Здунов. – Мы при поддержке ВЭБ.РФ будем реализовывать крупный проект, чтобы оптоволокно заходило в каждый дом, в том числе будем делать это по программам комплексного развития территорий».

Также руководитель Мордовии отметил значимость изучения управленческими командами регионов лучших городских практик.

«С нетерпением ждем нашу команду домой. Работы много. Лучший опыт других регионов, который был представлен в период обучения, будем применять в нашей родной Мордовии», - подчеркнул Артём Здунов.

Проекты образовательной программы затрагивали практически все сферы городского хозяйства: это благоустройство и создание новых общественных пространств, дорожная инфраструктура, современное жилье, малый и средний бизнес и многое другое. Знания и навыки, которые получили управленческие команды регионов в период обучения, будут работать на улучшение качества городской среды, на социально-экономическое развитие территорий.