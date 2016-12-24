Оперативники уголовного розыска задержали в Большеберезниковском районе 67-летнюю подозреваемую в убийстве 84-летнего мужчины

Репортер

10 декабря в дежурную часть полиции по обслуживанию Большеберезниковского района Мордовии поступило сообщение об обнаружении в своем доме в селе Паракино с признаками насильственной смерти тела 84-летнего мужчины.

Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ была установлена причастность к убийству 67-летней соседки погибшего. Как выяснилось, 7 декабря женщина пришла в гости к односельчанину, после чего они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой гостья табуреткой нанесла хозяину дома удары, от которых он скончался. После произошедшего агрессивная пенсионерка покинула жилье. Но позже женщина вернулась, и для сокрытия следов совершенного преступления убралась в доме, а также спрятала «убийственную» табуретку.

10 декабря навестить старика, который проживал один, приехали его родные. Обнаружив бездыханное тело родственника, они сообщили о случившемся медицинским работникам.

В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет по РМ возбудил на задержанную уголовное дело по статье «Убийство».

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

Диалог с бизнесом

При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

«Накуриться до отвала!»

В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»

Дело «Газконтроля»

На скамью подсудимых сядет один из сотрудников фирмы «газовщиков», наживавшихся на пожилых жителях Мордовии  

1
Заказать рекламу
1
1
1