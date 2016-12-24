Оперативники уголовного розыска задержали в Большеберезниковском районе 67-летнюю подозреваемую в убийстве 84-летнего мужчины

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10 декабря в дежурную часть полиции по обслуживанию Большеберезниковского района Мордовии поступило сообщение об обнаружении в своем доме в селе Паракино с признаками насильственной смерти тела 84-летнего мужчины.
Сотрудниками Управления уголовного розыска МВД по РМ была установлена причастность к убийству 67-летней соседки погибшего. Как выяснилось, 7 декабря женщина пришла в гости к односельчанину, после чего они стали распивать спиртные напитки. Во время застолья между ними произошла ссора, в ходе которой гостья табуреткой нанесла хозяину дома удары, от которых он скончался. После произошедшего агрессивная пенсионерка покинула жилье. Но позже женщина вернулась, и для сокрытия следов совершенного преступления убралась в доме, а также спрятала «убийственную» табуретку.
10 декабря навестить старика, который проживал один, приехали его родные. Обнаружив бездыханное тело родственника, они сообщили о случившемся медицинским работникам.
В настоящий момент в отношении подозреваемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следственный комитет по РМ возбудил на задержанную уголовное дело по статье «Убийство».
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