В Мордовии за взятку перед судом предстанет бывший врач-онколог филиала больницы ФСИН России

Как сообщает Следственный комитет по РМ, в республике завершено расследование уголовного дела за получение взятки в отношении бывшего врача-онколога амбулаторно-поликлинического отделения Зубово-Полянского филиала больницы ФСИН России.

По данным следствия, в ноябре 2020 года медик предложил находящейся на стационарном лечении сотруднице одной из мордовских колоний за вознаграждение в 15 тысяч рублей подготовить медицинские документы с выставлением имеющегося у нее диагноза для получения страховой выплаты. Женщина опасалась, что при отказе врач может поставить какой-нибудь «левый» диагноз, и тогда прости-прощай страховка. Поэтому сотрудница колонии согласилась, но затем обратилась в правоохранительные органы.

После получения взятки фигуранта уголовного дела задержали в служебном кабинете сотрудники собственной безопасности УФСИН по Республике Мордовия. В настоящее время мужчина уволен из уголовно-исполнительной системы.

Следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.