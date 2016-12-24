Спортсменка из Мордовии Евгения Гусева выиграла малое золото в рывке на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

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Президент Федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов назвал успешным выступление на взрослом Чемпионате мира юниорки Евгении Гусевой - спортсменки Комплексной спортивной школы олимпийского резерва Мордовии, выигравшей в Ташкенте малую золотую награду в рывке. Об этом Максим Агапитов сообщил ТАСС.
Евгения Гусева в сентябре победила на чемпионате Европы среди юниоров в Финляндии с результатом 230 кг (103+127). Сейчас на мировом первенстве в Ташкенте 20-летняя спортсменка заняла десятое место в весовой категории до 71 кг, набрав 224 кг (104+120) и завоевав малое золото в рывке.
«Для Евгении Гусевой чемпионат мира в Ташкенте стал первым стартом такого высокого уровня, были определенные проблемы в подводке к этим соревнованиям, что не могло не отразиться на результате, - сказал Максим Агапитов корр. ТАСС. - Да, была заминка во втором подходе в толчке, но заключительная попытка показала, что спортсменка не готова к такому весу. У спортсменки есть потенциал, и она, безусловно, еще будет добавлять. Она выиграла малое золото в рывке, поэтому этот дебют можно считать успешным».
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