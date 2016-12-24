Гастролер из Ленинградской области получил срок за кражу 2 миллионов рублей из банкомата в Мордовии

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В Мордовии 44-летний житель Ленинградской области выслушал приговор за кражу 2 миллионов рублей из банкомата в Рузаевке. Криминальный гастролер предпринял все меры маскировки, но все равно попался правоохранителям.
В суде было установлено, что ранее судимый товарищ в республику приехал целенаправленно. Он решил обчистить банкомат подальше от своих родных мест, чтобы минимизировать риски поимки. Он заблаговременно с помощью интернета выбрал регион и конкретный «целевой» аппарат, расположенный в малолюдном месте.
В итоге, в ночь на 5 апреля прошлого года в дежурную часть полиции по Рузаевскому району поступило сообщение о хищении денежных средств из банкомата, расположенного в миниофисе по улице Солнечной в городе железнодорожников.
В ходе выезда на место происшествия полицейские установили, что перед совершением преступления злоумышленник с целью конспирации закрасил камеру видеонаблюдения аэрозольным баллончиком, а также заклеил изолентой объектив камеры самого банкомата. Из раскуроченного устройства были похищены 1 миллион 945 тысяч рублей.
Но как не старался «финансовый медвежатник» остаться инкогнито, он был задержан в Кингисеппском районе Ленинградской области сотрудниками уголовного розыска и доставлен в Мордовию.
Несмотря на множество улик, свою вину в хищении он не признал. По приговору суда гастролеру «выписали» 4,5 года лишения свободы в колонии общего режима.
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