Два школьника из Мордовии стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021»

Ученик 11 класса Краснослободского многопрофильного лицея Дмитрий Мелешин из Краснослободска и ученица 11 класса Гимназии №1 Евгения Вешкина из Рузаевки стали финалистами Всероссийского конкурса «Ученик года-2021». Они явились одними из 100 лучших школьников 9-11 классов общеобразовательных организаций, отобранных по итогам региональных и заочного этапов. Всего в финале встретились представители 38 регионов России.

Всероссийский конкурс «Ученик года» – главное соревновательное событие среди школьников России. В финал конкурса Дмитрий Мелешин вышел благодаря своим успехам в танцевальной, театральной деятельности и активной общественной жизни. Дмитрий является призером фестиваля «Пластилиновая ворона», победителем регионального этапа окружного фестиваля «Театральное Приволжье 2020» со спектаклем «Живая Вода», также конкурсант с театральной командой вошли в пятерку лучших со спектаклем «Тимур и его команда».

В финал конкурса Евгения Вешкина прошла благодаря своим занятиям музыкой и научной деятельностью. Самым большим своим достижением Евгения считает участие в региональном лагере, в котором она защищала проекты перед Главой Республики Мордовия. Финалистка 8 лет училась в музыкальной школе по классу фортепиано, которую закончила на отлично. Сейчас она играет в большом сборном оркестре города, вместе с которым участвует во многих конкурсах и фестивалях. Одним из самых запоминающихся для Евгении стал всероссийский конкурс «Россия молодая».

В финале конкурса участники проходят 5 испытаний: творческая самопрезентация, краеведческий конкурс «Широка страна моя родная», ролевая игра, дебаты и решение различных кейсов.

По итогам финала были определены два лауреата и один победитель по лучшему рейтингу, присужденному жюри конкурса за выполнение всех конкурсных заданий, а также лауреаты дополнительных номинаций: «Общественник года», «Интеллектуал года», «Творческая личность года», «Лидер года», «Мастер-IT года».

В этом году победителем конкурса стал ученик 11 класса средней общеобразовательной школы № 3 г. Троицка Челябинской области Кирилл Вагапов.

Также были объявлены победители специальных номинаций:

«Общественник года» - Анастасия Волкова, Республика Татарстан

«Интеллектуал года» - Данила Поддубский, Тамбовская область

«Творческая личность года» - Любовь Ермакова, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра

«Лидер года» - Александр Гилязов, Челябинская область

«Мастер IT года» - Захарова София Вячеславовна, Рязанская область.