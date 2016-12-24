Артём Здунов на встрече с участниками бизнес-клуба «Атланты»: «Мордовия открыта для инвесторов!»

10 декабря Глава Мордовии Артём Здунов провел в Москве встречу с членами бизнес-клуба «Атланты». Руководитель региона познакомил предпринимателей с возможностями региона и перспективами развития. Вместе с Главой республики во встрече приняли участие руководители финансово-экономического и промышленного блока Правительства Мордовии.

Артём Здунов отметил выгодное географическое расположение республики, транспортную доступность, поделился инвестиционными преимуществами ведения бизнеса в Мордовии. В регионе активно развивается кабельная промышленность, вагоностроение, фармацевтика, сельское хозяйство и пищевая промышленность. Внешнеторговый оборот превышает 456 млн. долларов, а произведенная в Мордовии продукция экспортируется в 71 страну. Постановлением Правительства Российской Федерации моногороду Рузаевка присвоен статус ТОСЭР. Для инвесторов уже готовы 5 земельных участков, на двух есть производственные площади. Региональные власти активно поддерживают бизнес, есть система институтов, разработаны меры поддержки в виде льгот и субсидий.

Участники встречи получили полное представление о существующих и перспективных инвестиционных нишах Мордовии. Как выяснилось, среди членов БК «Атланты» есть уроженцы республики, которые уже начали инвестировать в регион и намерены существенно увеличить объемы вложений в развитие территорий малой родины. Предприниматели обозначили конкретные направления, по которым хотели бы поработать. Артём Здунов подчеркнул, что республика готова подключиться к совместной работе по каждому из предложенных проектов. «Не будет никакой волокиты и бюрократии. Мордовия открыта для вас. Организуем бизнес-миссии с учётом вашей заинтересованности в развитии конкретных направлений», - сказал он.

Первые ознакомительные визиты бизнесменов в республику решено организовать уже на будущей неделе.

«Я ничего не знал о Мордовии до этой встречи, а теперь планирую, не откладывая в долгий ящик, приехать в республику, чтобы на месте оценить возможности для развития моего бизнеса. Для нас очень важно, что глава региона лично этим занимается, погружен во все детали взаимодействия с инвесторами, знаком с нашими проблемами и готов обеспечить содействие в реализации проектов на самом высоком уровне», - сказал один из участников встречи.