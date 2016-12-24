Артём Здунов пригласил на премьеру фильма «Ёлки-8» победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена» и воспитанников детского дома

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Cегодня, в Доме Республики, на торжественном мероприятии, посвященном Дню Конституции РФ, десять юных жителей Мордовия получили паспорт гражданина Российской Федерации. Все они приглашены на премьеру фильма «Ёлки-8», которая состоится 13 декабря в кинотеатре «Россия».

Кроме того, Глава РМ Артём Здунов  пригласил на премьеру победителей Всероссийского конкурса «Большая перемена», призеров заключительных этапов Всероссийской олимпиады школьников по мировой художественной культуре, истории, праву и литературе, а также  воспитанников республиканского Центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей.

Напомним,  съемки восьмой части новогодней комедии «Ёлки» проходили на Советской площади Саранска в октябре. В них приняли участие несколько сотен жителей Мордовии. Новогодняя игрушка с национальным орнаментом будет венчать финал фильма.

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