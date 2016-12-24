В Саранске состоялась церемония возложения цветов к памятнику воинам – землякам, погибшим на полях сражений

9 декабря Россия отмечает День героев Отечества – праздник, посвященный тем, кто своим мужеством и героизмом заслужил звание Героя Российской Федерации, Героя Советского Союза, георгиевского кавалера и кавалера Ордена Славы.



На площади Победы в Саранске состоялась торжественная церемония возложения цветов к памятнику воинам – землякам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. В ней приняли участие Глава Республики Мордовия Артём Здунов, Председатель Госсобрания РМ Владимир Чибиркин, Председатель Правительства РМ Владимир Сидоров, главный федеральный инспектор по РМ Михаил Сезганов, врио главы Саранска Илья Соколов.



Цветы к памятнику возложили кавалер ордена Боевого Красного Знамени и ордена Красной Звезды Виктор Мещеряков, кавалер двух орденов Мужества Николай Колесник, вдова героя РФ Надежда Тучина, а также военнослужащие и представители правоохранительных органов республики.



Мордовия гордится военной доблестью своих земляков. Сотни тысяч уроженцев Мордовии прошли через горнило Первой мировой войны и Великой Отечественной войны, стали участниками боевых действий в зонах военных конфликтов на территории РФ и других государств. 122 Героя Советского Союза, 5 Героев Российской Федерации, 28 полных кавалеров ордена Славы являются уроженцами Республики Мордовия.





