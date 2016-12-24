В федеральную программу капитального ремонта учебных учреждений вошла 21 школа в Саранске и районах республики

Глава Мордовии Артём Здунов 8 декабря в режиме видеосвязи принял участие в заседании комиссии Госсовета РФ по направлению «Образование». Обсуждались вопросы реализации масштабной федеральной программы по капитальному ремонту школ, которая стартует с января 2022 года.



Напомним, что эта программа подготовлена по поручению Президента страны Владимира Путина, озвученному им на съезде партии «Единая Россия». Программа, рассчитанная на ближайшие пять лет, будет комплексной: школы будут не только ремонтироваться, но и оснащаться современным оборудованием для качественной учебы детей. В общей сложности к 2026 году планируется отремонтировать порядка 7 300 российских школ.



В Мордовии в программу капитального ремонта на ближайшие 2 года вошла 21 школа в Саранске и в районах республики - на эти цели будут направлены средства из федерального и республиканского бюджетов.



На совещании обсудили, как идёт подготовка к ремонту включённых в программу образовательных учреждений. Руководитель Мордовии подчеркнул, что программа подразумевает качественное улучшение всей образовательной среды. «Мы очень серьезно готовимся к этой программе. Особенно она важна для сельских школ, - отметил Артём Здунов. - Мы должны предусмотреть всё необходимое для того, чтобы наши школы после проведения капитального ремонта стали современными и комфортными для детей, для учебного и воспитательного процесса».