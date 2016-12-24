Александр Сайгачев назначен заместителем Руководителя Администрации Главы РМ и Правительства РМ

8 декабря Глава Мордовии Артём Здунов подписал Указ о назначении на должность заместителя Руководителя Администрации Главы Республики Мордовия и Правительства Республики Мордовия Александра Сайгачева.

Александр Иванович родился в 1980 году в селе Красино Дубенского района Мордовской АССР. В 2002 году окончил Мордовский государственный университет имени Н.П. Огарева по специальности «Социальная работа», в 2004 году – по специальности «Юриспруденция».

Работать начал в 2002 году в должности системного администратора ЭВМ военного комиссариата Октябрьского района Саранска.

С 2002 по 2003 год - исполняющий обязанности начальника отдела учёта, распределения жилой площади и субсидий, начальник жилищного отдела, руководитель аппарата – начальник организационно-правового отдела администрации Октябрьского района городского округа Саранск.

С 2006 года работал в Администрации Главы Республики Мордовия -консультантом отдела по работе с органами местного самоуправления Управления государственной службы, заведующим отделом по обращениям граждан и мониторингу социальных процессов Управления по внутренней политике, заведующим отделом организационной работы и протокола, начальником Управления организационной работы и протокола Администрации Главы РМ.

В июне 2020 года назначен первым заместителем главы Рузаевского муниципального района – исполняющим обязанности главы Рузаевского муниципального района.

С июля 2020 года по декабрь 2021 года – глава Рузаевского муниципального района.

Награжден Почетной грамотой Министерства регионального развития Российской Федерации, Почетной Грамотой Республики Мордовия, памятной медалью «За вклад в проведение чемпионата мира по футболу», Благодарностью Главы Республики Мордовия.

Женат, воспитывает двух дочерей.