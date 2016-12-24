В числе других медицинских учреждений Мордовии новым оборудованием оснащается Зубово-Полянская районная больница

- По программе модернизации первичного звена медико-санитарной службы в этом году мы получили новый флюорограф, новые санитарные автомобили, которые участковые терапевты и педиатры используют для посещения пациентов на дому, - рассказал главный врач районной больницы А.А.Бабин. - В рамках укрепления лечебно-диагностической службы современный аппарат «Ренекс» заменил прежний аналоговый рентген-комплекс с меньшими возможностями для проведения диагностики. К нему подключены профессиональный монитор и принтер с функцией архивирования, позволяющие сохранять снимки в цифровом виде и качественно их печатать. Новый цифровой флюорограф обеспечивает полный охват населения района высокоточным обследованием. А качество исследований значительно увеличилось за счет сокращения времени, отведенного специалистами на одного пациента. Теперь число исследований доходит до 120 за смену. Напоминаю, что начиная с 15-летнего возраста в целях профилактики раз в год необходимо проходить флюорографию.

Заведующий рентгенологическим отделением больницы В.М.Бутырин считает, что в дальнейшем необходимо подключение дополнительного оборудования, чтобы снятые аппаратом рентгеноснимки и полученную информацию фиксировать в Единую базу системы медицинских изображений. Это даст возможность в случае обнаруженных патологий проконсультироваться со специалистами ведущих федеральных медучреждений.