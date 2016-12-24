Мордовия вошла в число лидеров по количеству победителей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

Подведены итоги XVIII всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей». В рамках торжественного награждения названы имена 250 авторов лучших молодежных проектов, направленных на социально-экономическое развитие российских территорий. Республика Мордовия вошла в десятку лидеров по числу победителей конкурса – авторами лучших проектов признаны 9 представителей региона. В копилке республики 3 золотые медали, а также 1 специальный приз. Еще 5 юных жителей региона стали победителями специальной номинации «Сказки о космосе».

В 2021 году всероссийский конкурс «Моя страна – моя Россия» проводился уже в 18 раз. Основными тематическими линиями этого сезона конкурса стали наука, технологии и космос, что было приурочено к 60-летию первого полета Ю.А. Гагарина в космос. А всего в завершившемся сезоне проекта было 18 тематических номинаций, охватывающих большинство областей социально-экономического развития страны.

Генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров подвел итоги сезона: «Уже в третий раз конкурс проходит в рамках президентской платформы «Россия – страна возможностей». И мы видим, как растет интерес к проекту не только среди жителей России, но и среди граждан других стран. Так, в 2021 году свои идеи и проекты представили 91 147 участников из всех регионов России и 24 иностранных государств, в числе которых Республика Беларусь, Казахстан, Литва, США, Великобритания и многие другие. А победителями по итогам XVIII сезона стали 250 человек – ровно в 2 раза больше, чем в предыдущем году. В 2 раза больше молодых людей – школьников и студентов, представителей общественных объединений, ученых и педагогов-новаторов – получат поддержку своих инициатив от партнеров конкурса и самой платформы. Я говорю о грантах на реализацию своих проектов, стажировках и практиках в крупнейших компаниях, возможности получения дополнительного образования и других ценных призах».

Константин Ещиганов, студент Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева. Константин, занял I место в номинации «Мой родной язык», предложив идею создания анимации по мотивам мордовских сказок на мокшанском и эрзянском языках. Анимация будет размещаться на тематическом сайте с пояснительными текстами на русском языке. В будущем сайт станет отличным учебно-методическим материалом для школьников, изучающих язык, литературу и культуру региона. В качестве приза за победу Константин получил премию от партнера номинации – Российской академии образования, а также сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

«Для пользователей сайта открывается уникальная возможность без затрат времени и средств познакомиться с культурой и творчеством мордовского народа в красочной форме, что особенно важно для школьников. Мы очень рады, что получили такую высокую оценку от экспертов конкурса!» – поделился Константин Ещиганов.

Наталья Смирнова, корреспондент редакции газеты «Земля и люди» Ичалковского района, победительница прошлого сезона всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия», в нынешнем сезоне заняла I место в специальной номинации для молодых журналистов «Слово о моей стране», представив серию материалов о людях, меняющих жизнь в селе. В качестве приза Наталья также получила сертификат на прохождение образовательной программы «Управление проектами и развитие территорий».

«В проектах платформы «Россия – страна возможностей» я участвую несколько лет. Даже была на самом первом форуме платформы: он проходил в Москве в марте 2018 года. Победителем конкурса «Моя страна – моя Россия» стала второй раз. Но для меня участие в нём – в первую очередь, возможность обменяться опытом с другими конкурсантами и расти профессионально», – рассказала Наталья.

Еще одну золотую медаль в специально номинации «Слово о моей стране» получил Андрей Боровец, ученик средней общеобразовательной школы №27 города Саранска, который представил в конкурсе авторское эссе «Поклон непобедимому от благодарных потомков».

Владислав Антонов, студент Мордовского государственного педагогического университета имени М.Е. Евсевьева, стал обладателем специального приза в номинации «Мой родной язык», представив необычный аккаунт в социальных сетях. Площадкой для реализации своего проекта Владислав выбрал Instagram, как одну из наиболее популярных социальных сетей среди молодежи. Особенность аккаунта в том, что он ведется на одном из мордовских языков – эрзянском. Тема блога отражена в его названии – «Valmerevks», что с эрзянского переводится как «пословица». Так студент знакомит читателей с эрзянскими пословицами и поговорками, сопровождая каждую переводом на русский язык. По итогам конкурса Владислав получил премию от Российской академии образования.

«Разработанный ресурс поможет сохранить пословицы и поговорки нашего народа и создаст условия для приобщения молодежи к культуре региона. Надеемся, что после победы в конкурсе платформы «Россия – страна возможностей» о нашем проекте узнают далеко за пределами региона. И, конечно, ждём новых подписчиков!» – рассказал Владислав Антонов.

Самыми юными победителями всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия» стали 5 жителей Республики Мордовия в возрасте до 13 лет, которые представили свои «космические» сказки и рисунки в специальной номинации «Сказки о космосе»:

Артур Бикмурзин, 7 лет, рисунок «КосмоСэлфи»;

Антонина Канайкина, 5 лет, макет «Открытый космос»;

Вика Трофимова, 7 лет, аппликация «Я в космос летаю, когда захочу»;

Инна Акулова, 7 лет, поделка «Скоро взлёт»;

Даша Белякова, 5 лет, аппликация «Дорога в космическую даль».

Конкурс «Моя страна – моя Россия» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».