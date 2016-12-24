«Важно знать, какие продукты закупаются в организации социальной сферы»

Глава Мордовии Артём Здунов 7 декабря провел очередное заседание комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в регионе. В нем приняли участие руководители территориальных органов федеральных органов власти, министерств и ведомств республики, силовых структур. Обсуждались вопросы обеспечения поставок качественных продуктов питания при государственных и муниципальных закупках.

Глава Мордовии, открывая совещание, отметил высокую значимость обсуждаемой темы, прежде всего – в разрезе обеспечения детских, лечебных, оздоровительных учреждений и организаций социальной сферы. «Важно знать, какие продукты закупаются, у каких производителей, как они проверяются на соответствие требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции», - сказал Артём Здунов.

Напомним, что руководитель Мордовии возглавляет рабочую группу комиссии Госсовета РФ по вопросам школьного питания. В августе этого года в Саранске прошел первый всероссийский родительский форум по вопросам школьного питания, в котором приняли участие представители органов исполнительной власти субъектов РФ, представители оперативного штаба Минпросвещения России по организации горячего питания, а также научных, образовательных организаций и родительской общественности. По данным опроса родительского мнения, организованного и проведенного Общественной палатой Мордовии в апреле этого года, удовлетворенность родителей качеством бесплатного горячего питания в школе составила 91%.

«На этой неделе мы с Министерством просвещения России будем обсуждать вопросы родительского общественного контроля за школьным питанием – он будет вводиться повсеместно на территории страны, - отметил Глава Мордовии. – Это очень важный инструмент обратной связи. Мы должны контролировать, что кушают наши детки, есть ли молоко в молоке – к сожалению, и такие вопросы иногда возникают».

На совещании обсудили результаты контрольно-надзорных мероприятий, проводимых территориальными управлениями Россельхознадзора и Роспотребнадзора. Как сообщила главный санитарный врач по Республике Мордовия Татьяна Харитонова, наиболее часто выявляемые нарушения – это несоблюдение условий хранения и сроков годности пищевых продуктов, требований к обработке технологического оборудования, отсутствие документов, подтверждающих происхождение и качество продуктов.

По итогам обсуждения были выработаны дополнительные меры по недопущению поставок некачественной продукции в учреждения социальной сферы.