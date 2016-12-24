На стадионе «Мордовия Арена» откроется первый в республике Музей спорта с постоянной экспозицией

10 декабря во Всемирный день футбола на стадионе «Мордовия Арена» состоится торжественное открытие первого в республике Музея спорта с постоянной экспозицией.



На главной спортивной арене республики появился уникальный выставочный зал. Экспонаты предоставлены Мордовским краеведческим музеем им. И.Д. Воронина, собраны сотрудниками стадиона, а также переданы жителями Мордовии, сохранившими «овеществленную» память о матчах Чемпионата мира по футболу в Саранске. Люди принесли в дар мячи, флаги, шарфы, вымпелы, ценные автографы, именные футболки, элементы декора.

Со временем коллекция будет пополняться объектами, которые остаются в республике после проведения других значимых спортивных событий.



Музей спорта будет доступен для посещения с 13 декабря 2021 г. Запись на экскурсию по телефону: 307-000.



В программе торжественного открытия музея значатся несколько мероприятий - экскурсия по экспозиции и знакомство с экспонатами, дефиле моделей в футболках знаменитых игроков, вручение подарков воспитанникам футбольных школ «Football Kids Arena» и «Юниор».