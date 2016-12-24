Спасший тонущего ребенка майор полиции Владимир Пятыркин награжден медалью МВД России «За смелость во имя спасения»

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Мужественный поступок сотрудника полиции из Мордовии Владимира Пятыркина, спасшего провалившегося под лед 11-летнего мальчика, был отмечен на федеральном уровне.
«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев подписал приказ о награждении сотрудника дежурной части Межмуниципального отдела МВД России «Темниковский» Республики Мордовия майора полиции Владимира Пятыркина медалью МВД России «За смелость во имя спасения», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
В выходной день Владимир Пятыркин находился около своего дома, расположенного неподалеку от озера Савино. К нему подбежал встревоженный подросток и сообщил, что его 11-летний товарищ катался на коньках и провалился под лед.
Майор полиции бросился к водоему и увидел на середине озера ребенка, который был по пояс в воде и держался руками за тонкую кромку льда. Оперативный дежурный вплавь добрался до мальчика и вытащил на берег. Затем переодел его, осмотрел, отвез домой и передал родственникам.
«Благодаря грамотным действиям майора полиции Владимира Пятыркина в экстремальной ситуации, его мужеству и отваге жизнь ребенка была спасена», –подчеркнула Ирина Волк.
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