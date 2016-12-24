В столице Мордовии вновь объявили конкурс по отбору кандидатур на пост Главы Саранска

В Администрации Саранска 6 декабря прошла сессия горсовета. В ее работе принял участие врио Главы столицы Мордовии Илья Соколов.



В первую очередь на сессии вновь объявили о конкурсе по отбору кандидатур на замещение должности Главы городского округа Саранск и формировании конкурсной комиссии.



Приём документов на участие в конкурсе от кандидатов будет осуществляться с 8 по 25 декабря по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 30, кабинеты №104, № 314. Консультацию по всем возникающим вопросам можно получить по телефонам: (8342) 24-75-83, 47-22-88, 47-59-94. Время приема документов: с 8:30 до 17:30 (перерыв с 13:00 до 14:00), 25 декабря с 9:30 до 12:00. Выходные дни – суббота, воскресенье. Также вся необходимая информация размещена на сайте городского округа Саранск и доступна по ссылке https://vk.cc/c8JwuM. Конкурс по отбору кандидатур на замещение должности Главы городского округа Саранск состоится 29 декабря текущего года.



Также депутаты проголосовали за вынесение на публичные слушания проекта решения городского совета «О внесении изменений в Устав городского округа Саранск». Публичные слушания состоятся 24 декабря в 17:00 в здании Администрации Ленинского района городского округа Саранск (ул. Пролетарская, д. 21).



