В Саранске с 1 января 2022 года подорожает стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах

Наш город

На состоявшейся в понедельник сессии Саранского городского совета были утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте по маршрутам с регулируемым тарифом.

С 1 января 2022 года стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты составит 25 рублей, при оплате проезда наличными денежными средствами – 26 рублей.

Вынося проект этого решения на обсуждение, и.о.директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Павел Комогоров подчеркнул, что изменение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте – мера вынужденная. Повышение стоимости на проезд обусловлено изменением цен на горюче-смазочные материалы и запасные части для подвижного состава. Но даже с учетом изменений цены на 2022 год себестоимость перевозки одного пассажира значительно выше: в текущем году составила 31,87 рубля.

При этом, повышение стоимости проезда не затронет льготные категории пассажиров - пенсионеров, студентов, аспирантов. Проект решения об изменении стоимости проезда согласован с прокуратурой Ленинского района г. Саранска.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Диалог с бизнесом

При Главе Мордовии будет сформирован Совет по развитию малого и среднего предпринимательства

Данные оперштаба

Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

На лидирующих позициях

Глава республики Артём Здунов поздравил работников сельского хозяйства Мордовии с профессиональным праздником

«Накуриться до отвала!»

В Мордовии сотрудник колонии выращивал у себя растительную наркоту в «промышленных масштабах»

1
Заказать рекламу
1
1
1