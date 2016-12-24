В Саранске с 1 января 2022 года подорожает стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах

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На состоявшейся в понедельник сессии Саранского городского совета были утверждены новые тарифы на проезд в общественном транспорте по маршрутам с регулируемым тарифом.
С 1 января 2022 года стоимость проезда в муниципальных автобусах и троллейбусах при безналичной оплате проезда с использованием электронной карты составит 25 рублей, при оплате проезда наличными денежными средствами – 26 рублей.
Вынося проект этого решения на обсуждение, и.о.директора Департамента по экономической политике и взаимодействию с административными органами Павел Комогоров подчеркнул, что изменение стоимости проезда в муниципальном общественном транспорте – мера вынужденная. Повышение стоимости на проезд обусловлено изменением цен на горюче-смазочные материалы и запасные части для подвижного состава. Но даже с учетом изменений цены на 2022 год себестоимость перевозки одного пассажира значительно выше: в текущем году составила 31,87 рубля.
При этом, повышение стоимости проезда не затронет льготные категории пассажиров - пенсионеров, студентов, аспирантов. Проект решения об изменении стоимости проезда согласован с прокуратурой Ленинского района г. Саранска.
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