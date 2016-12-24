Евгения Гусева из Мордовии будет бороться за победу на Чемпионате мира по тяжелой атлетике

На Чемпионате мира по тяжелой атлетике, который стартует в Ташкенте 7 декабря, выступит спортсменка из Мордовии Евгения Гусева. Она была включена в основной состав сборной России.

Евгения Гусева на недавнем первенстве Европы среди юниоров поднялась на высшую ступень пьедестала - по сумме двоеборья ей покорился чудовищный вес в 230 килограммов. С таким результатом она превзошла всех на Чемпионате континента. Выступая в своей весовой категории до 71 кг, она также завоевала две «малые золотые медали» - за рывок (103 кг) и толчок (127 кг)

Достижения талантливой спортсменки стали не только юниорскими рекордами России. Тренерский штаб решил, что Евгения Гусева способна составить конкуренцию лучшим соперницам со всего мира на взрослом Чемпионате.