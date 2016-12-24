Афиша учреждений культуры республики с 7 по 12 декабря в рамках проекта «Пушкинская карта»

Культура

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Биологический след

В Саранске ограбившего 16 летнюю девушку преступника вычислили по результатам экспертиз

Данные оперштаба

Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии

Оперштаб

В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом

Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

1
Заказать рекламу
1
1
1