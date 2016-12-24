Участник из Мордовии вошел в число победителей в финале конкурса «Цифровой прорыв»

Завершился финал третьего сезона Всероссийского конкурса «Цифровой прорыв» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». Среди лучших — участник из Республики Мордовия.

251 команда со всей России соревновались в Иннополисе и 14 региональных ИТ-хабах, а также в онлайн-формате. 36 лучших команд разделили призовой фонд в размере 24 млн рублей. Также 7 командам были присуждены гранты партнёров — суммарно более 2 млн рублей. По итогам финального хакатона разработано 232 решения по предложенным 12 кейсовым задачам.

С приветственным словом к участникам обратился Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко.

«Крайне важно, что сейчас кейсы, которые вы решали, – это задачи, которые действительно нужны и реально будут реализованы. Хочу поблагодарить все организации, представившие свои конкурсные задания. Я успел поговорить с целым рядом компаний – заказчиков: когда они ставили на хакатон кейсы, которые их штатные программисты решали бы от полугода до года, то сами не очень верили, что их можно сделать за 48 часов, и теперь восхищаются и удивляются тому, что команды участников «Цифрового прорыва» реально смогли выполнить эту работу, и предложить неожиданные, уникальные, крайне интересные решения. Многие из заказчиков, дававших свои кейсы, уже в целом не скрывали, что заинтересованы в приглашении команд-участников «Цифрового прорыва» к полноценному сотрудничеству или трудоустройству к себе на работу», — отметил Сергей Кириенко.

«Сегодня мы завершаем третий сезон всероссийского конкурса «Цифровой прорыв». Только вдумайтесь в эти цифры: 8 тематических полуфинальных хакатонов, более 100 тысяч человек приняли участие в проекте в этом году, создано 1111 решений. Все мы в очередной раз убедились, что наши ИТ-специалисты – самые лучшие. Хочу выразить благодарность партнерам конкурса за поддержку проекта и интересные кейсы, спасибо участникам, трекерам, экспертам, амбассадорам, членам жюри, спасибо дружной классной команде РАЭК, и конечно, спасибо Иннополису, Республике Татарстан и лично Рустаму Нургалиевичу Минниханову за гостеприимство, помощь в проведении этого финала. Именно здесь в Татарстане в 2019 году финал «Цифрового прорыва» попал в мировую Книгу рекордов Гиннесса, а в этом году у нас тоже рекорд, он не такой заметный внешне, но для нас очень важный – на этом финале через все чекпоинты прошли 93% команд. Такого не было никогда, это говорит о том, что участники действительно сильные, настойчивые, уверенные и профессиональные. Мне было очень приятно самому погрузиться в атмосферу, в которой проходил хакатон, увидеть, что, несмотря на то, что участники соревновались друг с другом, конкурировали, боролись за такие серьёзные призы, чувствовалась взаимовыручка, финалисты подсказывали какие-то решения, делились друг с другом пуфиками, для того чтобы поспать. Это потрясающая атмосфера. Финал подошёл к концу, но я очень надеюсь, что все вы останетесь в сообществе «Цифрового прорыва», в большой дружной семье платформы «Россия – страна возможностей». Желаю всем успехов и удачи!» – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

«Кейсы финала были особенно сложными, интересными и даже футуристическими. Цифровые двойники, беспилотники, идентификация в мобайле — это всё про взгляд в будущее. Радует, что наши партнёры-кейсодержатели не только cтавят задачи непосредственно для развития своего бизнеса, но и, возможно, создают основу для создания новых ниш и рынков. Мы убедились, что «Цифровой прорыв» объединяет бизнес, государство, общественные организации и лучшие ИТ-кадры страны. IT-завтрак и проектная сессия с амбассадорами и ИТ-хабами показали, что «Цифровой прорыв» уже больше, чем конкурс, и мы должны относиться к нему как к площадке для продуктивного обсуждения инициатив, решения ключевых вопросов отрасли и ускорения цифровой трансформации России», — подчеркнул директор РАЭК, руководитель проектного офиса конкурса «Цифровой прорыв» Сергей Плуготаренко.

Марина Кузьмина из команды Ezee заняла второе место в кейсе Минэнерго России. Команда представила систему сбора и обработки спутниковых снимков из открытых источников для выявления нарушений в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства. Система позволит внедрить автоматизированный мониторинг всего периметра охранных зон, что позволит сократить объём пеших осмотров ЛЭП, минимизировать число негативных инцидентов из-за зарастания зоны ДКР.