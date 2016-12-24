Сотрудники Следственного комитета по РМ навестили жительницу Саранска, обратившуюся за помощью к руководителю ведомства

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Сотрудники Следственного комитета по РМ навестили 74-летнюю жительницу столицы Мордовии. Женщина обратилась к руководителю ведомства Олегу Коробову посредством телефонной связи. Во время разговора жительница Саранска рассказала, что в связи с трудной эпидемиологической обстановкой в республике, различными заболеваниями и возрастом практически не выходит из дома и попросила помощи у руководителя СК по РМ. Она пояснила, что ей необходимы дорогостоящие лекарства, которые приобрести она не может.
Офицеры Следственного комитета сразу же откликнулись на просьбу пенсионерки: приобретенные на средства сотрудников лекарства, а также фрукты были переданы ей на следующий день. Стоит отметить, что получателем бесплатных, или так называемых льготных медицинских препаратов, она не является. Растроганная женщина поблагодарила за неравнодушие и проявленное внимание.
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Глава Мордовии Артём Здунов посетил музей имени С.Д. Эрьзи, где открылась выставка работ мастера из собрания Русского музея
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