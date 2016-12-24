В МГУ им. Н.П.Огарева сменился проректор по административно-хозяйственной работе и безопасности

Репортер

На должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности МГУ им. Н.П.Огарева назначен Айдар Дмитриев. Об этом сообщается на сайте ВУЗа.

Айдар Аксентьевич Дмитриев родился 7 января 1981 года в Якутске.

В 2003 году закончил академию ФСБ России по специальности «юрист».

В 2012 году – финансово-экономический институт Северо-Восточного Федерального университета им. М.К. Амосова по специальности «Экономист».

С 1998 г. по 2019 г. – служил по контракту в органах ФСБ России.

С 2019 по 2021 год работал заместителем генерального директора АО «Управление развития строительных технологий».

В 2021 году– советник при ректорате ФГБОУ ВО «РГПУ им. Герцена». Затем - заместитель директора ФГБОУ «Международный центр образования Интердом им. Е.Д. Стасовой».

Сергей Павлов, ранее занимавший должность проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности, переведен на должность проректора по стратегическому развитию МГУ им. Н.П. Огарёва.

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