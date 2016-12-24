В Саранске пройдет гала-концерт творческих коллективов города в рамках фестиваля «Шумбрат, Мордовия!»

Культура

В Саранске 5 декабря пройдет гала-концерт творческих коллективов и солистов города в рамках Республиканского фестиваля  народного творчества  «Шумбрат, Мордовия!» 

Дворец культуры городского округа Саранск (ул. Титова, 23) будет встречать зрителей с 12.00. В это время здесь начнет работу выставка  изделий  декоративно  - прикладного и изобразительного творчества «Саранск мастеровой!»

Сам гала-концерт творческих коллективов и солистов города начнется в 13.00.

Организаторы обращают внимание зрителей, что посещение фестиваля возможно только при соблюдении всех санитарно-противоэпидемических требований и при наличии паспорта и одного из следующих документов:  

- действующего QR-кода, подтверждающего вакцинацию против новой коронавирусной инфекции COVID-19 или перенесенное заболевание

- сертификата вакцинации от COVID-19 на бумажном носителе. Выдается медицинской организацией по завершении вакцинации

- справки о перенесенном заболевании на бумажном носителе. Выдается медицинской организацией по окончании лечения.

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