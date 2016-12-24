С 6 по 17 декабря в Саранске можно будет получить консультации специалистов «Центра гигиены и эпидемиологии Мордовии»

В период с 6 по 17 декабря 2021 г. Консультационным центром для потребителей ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Мордовия» проводится тематическое консультирование по качеству и безопасности детских товаров, выборе новогодних подарков.

Все желающие могут получить бесплатные консультации, обратившись по адресу: г. Саранск, ул. Дальняя, д. 1 А, II корпус, кабинет 241.

Телефон «горячей линии» (8342) 24-62-68 (по будням с 8.00 до 12.00 и с 12.30 до 16.30).