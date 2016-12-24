По итогам 11 месяцев этого года рост налоговых поступлений в региональный бюджет составил 118%

Глава Мордовии Артём Здунов 2 декабря посетил Управление Федеральной налоговой службы РФ по Республике Мордовия. Руководитель региона ознакомился с организацией работы налоговых органов республики и поздравил сотрудников службы с недавним профессиональным праздником.



Особое внимание в ходе посещения Управления Глава республики уделил работе консультационного центра, работающего с налогоплательщиками в режиме одного окна. Руководитель УФНС РФ по РМ Светлана Вишнякова рассказала, как проходит консультирование, как работают электронные сервисы налоговой службы.



На встрече с коллективом Артём Здунов подчеркнул, что от результатов работы налоговой службы во многом зависит социальная стабильность, экономическое развитие, благосостояние региона.

Руководитель Мордовии дал высокую оценку работе налоговой системы республики и ее информационной открытости. Современные электронные сервисы позволили налоговой службе по поручению Правительства России стать площадкой предоставления адресных мер поддержки гражданам и бизнесу из числа наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. За два года малый бизнес республики получил 558 млн. рублей субсидий на заработную плату сотрудников. Кроме того, база налоговой службы, на основе которой формируется реестр населения, позволила гражданам бесперебойно получить социальную помощь в виде выплат на детей.

«Налоговая служба сегодня – это клиентоориентированность и сервисный подход, держите и дальше эту марку», - сказал Артём Здунов.



Глава Мордовии особо отметил, что поступления в бюджет растут, и это позволит эффективнее решать социальные задачи, выполнять намеченные инвестиционные программы. Так, по итогам 11 месяцев 2021 года рост налоговых поступлений в региональный бюджет составил 118%, положительную динамику показывают основные бюджетообразующие налоги – налог на прибыль организаций и НДФЛ.



На рост поступлений повлияли позитивные процессы деловой активности в экономике республики, увеличение объемов производства ряда основных налогоплательщиков, повышение эффективности налогового администрирования, работа по легализации налоговой базы, снижение административной нагрузки и создание комфортных условий для добросовестных налогоплательщиков. Однако есть и резервы для повышения налоговых поступлений, и над этим надо работать.

Глава Мордовии пожелал работникам налоговой службы профессиональных успехов, здоровья и благополучия. В торжественной обстановке лучшим сотрудникам налоговых органов республики были вручены награды.