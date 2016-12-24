В Мордовии 895 человек приступили к обучению для повышения конкурентоспособности на рынке труда

Социум

В Мордовии продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одним из важнейших мероприятий данного проекта является организация профессионального обучения различных категорий граждан с целью повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда. 

Обучение  помогает стать более квалифицированными  и ценными  специалистами, и, как следствие,  шансы быть востребованными на рынке труда возрастают. Получение  новой профессии, переподготовка или повышение квалификации  -  это возможность найти подходящую работу и, соответственно, иметь стабильный доход.

На 1 декабря  2021 года 895 человек приступили к обучению с целью  трудоустройства под конкретные рабочие места или сохранения занятости после прохождения переподготовки.

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