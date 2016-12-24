В Мордовии 895 человек приступили к обучению для повышения конкурентоспособности на рынке труда

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В Мордовии продолжается реализация федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография». Одним из важнейших мероприятий данного проекта является организация профессионального обучения различных категорий граждан с целью повышения конкурентоспособности и профессиональной мобильности на рынке труда.
Обучение помогает стать более квалифицированными и ценными специалистами, и, как следствие, шансы быть востребованными на рынке труда возрастают. Получение новой профессии, переподготовка или повышение квалификации - это возможность найти подходящую работу и, соответственно, иметь стабильный доход.
На 1 декабря 2021 года 895 человек приступили к обучению с целью трудоустройства под конкретные рабочие места или сохранения занятости после прохождения переподготовки.
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