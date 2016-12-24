Директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовии поделилась мнением о введении QR-кодов в транспорте

Махинация на миллион
Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
Не так давно в Госдуму РФ внесли два законопроекта об использовании QR-кодов в общественных местах и транспорте. Второй из них внесет изменения в «Воздушный кодекс» и «Устав железнодорожного транспорта».
С 1 февраля 2022 года посещать общественные места, а также пользоваться авиаперелетами и поездами можно будет только при наличии QR-кода о вакцинации или перенесенном ковиде либо предоставив медотвод. А до тех пор у граждан есть возможность предъявить отрицательный ПЦР-тест, который с указанной даты потеряет свою силу. Это экстренная мера, которая будет действовать до 1 июня 2022 года.
«То же происходит и в других странах мира: вход в кинотеатры, музеи, рестораны, бассейны, спортивные зала только по QR-кодам, – делится мнением директор НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовии и член Общественной палаты РМ Галина Куршева. – Понятно, что это мера экстренная, вынужденная. Ограничения вводят, чтобы те, кто еще не поставил прививку, вакцинировались. Ведь тогда уровень коллективного иммунитета вырастет. Что поможет прервать цепочку заражения и даст отпор вирусу. И постепенно мы сможем вернуться к привычному образу жизни. Сейчас ситуация с распространением коронавирусной инфекции непростая. Я думаю, что нам надо быть благоразумными. В общественных местах важно соблюдать меры профилактики: носите маски и соблюдайте социальную дистанцию. Берегите себя, своих родных, не болейте!»
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Задержан руководитель Торгово-промышленной палаты РМ Юрий Левашкин
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