Житель Саранска отдал за визит путаны почти 30 тысяч рублей, но так ее и не дождался

Репортер

К полицейским Саранска обратился 32-летний местный товарищ, заплативший за свидание с путаной около 30 тысяч рублей, и оставшийся без женской ласки.

Молодой человек рассказал, что решил скрасить свой досуг и нашел в интернете сайт с предложением услуг интимного характера. Позвонив по указанному номеру, он связался с администратором, который попросил перечислить 2 тысячи рублей в качестве «гонорара» жрице любви и около 13 тысяч – в качестве страховки за обеспечение безопасности девушки. Молодой человек перевел деньги, однако в тот вечер любовный визит ему никто не нанес.

На следующий день с ним вновь связался администратор сайта и пояснил, что горожанин перевел деньги неправильно, произошел технический сбой и платеж «завис». Для его разблокировки, по словам виртуального сутенера, необходимо перечислить еще 14500 рублей. У сластолюбца таких денег уже не было, поэтому он занял нужную сумму у друга. После очередного платежа за будущие удовольствия мошенники просто перестали выходить на связь с клиентом, добавив его в «черный список». Тогда обманутый субъект пошел с заявлением в полицию.

В настоящее время по данному факту сотрудниками МВД по РМ проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников.

Поделиться в соц. сетях:

Случайные новости
Новые меры

В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции

Оперштаб

В республике растет количество тяжелых больных коронавирусом

Оперштаб

В максимальной зоне риска по распространению коронавируса находятся город Саранск и четыре района Мордовии

«Твой Ход»

Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса

1
Заказать рекламу
1
1
1