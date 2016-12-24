Житель Саранска отдал за визит путаны почти 30 тысяч рублей, но так ее и не дождался

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К полицейским Саранска обратился 32-летний местный товарищ, заплативший за свидание с путаной около 30 тысяч рублей, и оставшийся без женской ласки.
Молодой человек рассказал, что решил скрасить свой досуг и нашел в интернете сайт с предложением услуг интимного характера. Позвонив по указанному номеру, он связался с администратором, который попросил перечислить 2 тысячи рублей в качестве «гонорара» жрице любви и около 13 тысяч – в качестве страховки за обеспечение безопасности девушки. Молодой человек перевел деньги, однако в тот вечер любовный визит ему никто не нанес.
На следующий день с ним вновь связался администратор сайта и пояснил, что горожанин перевел деньги неправильно, произошел технический сбой и платеж «завис». Для его разблокировки, по словам виртуального сутенера, необходимо перечислить еще 14500 рублей. У сластолюбца таких денег уже не было, поэтому он занял нужную сумму у друга. После очередного платежа за будущие удовольствия мошенники просто перестали выходить на связь с клиентом, добавив его в «черный список». Тогда обманутый субъект пошел с заявлением в полицию.
В настоящее время по данному факту сотрудниками МВД по РМ проводится проверка, устанавливаются личности злоумышленников.
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Глава Мордовии Артём Здунов посетил музей имени С.Д. Эрьзи, где открылась выставка работ мастера из собрания Русского музея
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