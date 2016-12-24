Петр Тултаев представил в Совете Федерации законопроект о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Комитет Совета Федерации по науке, образованию и культуре на заседании во вторник поддержал концепцию проекта федерального закона о введении QR-кодов в общественных местах. Об этом сообщает ТАСС.

Самое примечательное, что законопроект коллегам представлял бывший мэр Саранска - сенатор от Мордовии Петр Тултаев. Он призвал поддержать концепцию документа. - «Законопроект в связи со сложившейся непростой ситуацией с ковидом в стране носит срочный характер. Его реализация направлена на сбережение здоровья граждан».

Он добавил, что до недавнего времени работал главой Саранска, где в реальности столкнулся с ситуацией, связанной с пандемией. «Считаю, что законопроект не просто нужен, он своевременен», - заключил Петр Тултаев.

Как известно, российские власти подготовили проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов с данными о вакцинации от коронавируса или перенесенной болезни граждан. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря.