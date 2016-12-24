В Саранске объявили открытый конкурс по определению перевозчиков для городских автобусных маршрутов № 29 и №30

В настоящее время перевозки на маршрутах №29 и №30 в столице Мордовии осуществляют автобусы большой вместимости. Из-за того, что на обоих маршрутах нет устойчивого пассажиропотока, количество пассажиров не соответствует этому классу автобусов, они являются убыточными. Убытки муниципального предприятия Горэлектротранс в год на 29 маршруте составляют более 3 миллионов рублей, на маршруте №30 – более полумиллиона рублей.



Соответственно, перевозчик принял решение о прекращении действия свидетельства об осуществлении регулярных перевозок по этим автобусным маршрутам. Но по федеральному законодательствому, в течение 90 дней – до 9 февраля 2022 года, на этих маршрутах будут работать автобусы Горэлектротранса. В настоящее время Администрацией Саранска проводится открытый конкурс на определение перевозчиков, которые возьмут на себя обязательства по перевозке пассажиров на этих маршрутах.





Маршрут №30 сообщением железнодорожный вокзал – поселок Озерный в настоящее время практически полностью дублирует маршрут №16. На нем также имеется возможность проезда для льготных категорий граждан.



На маршруте №29 сообщением железнодорожный вокзал – Аэропорт с момента его введения в апреле 2018 года, крайне низкий пассажиропоток, его услугами пассажиры пользуются очень редко.