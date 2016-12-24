Две студентки из Мордовии стали финалистами Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»

По итогам полуфинала молодежного Кубка по менеджменту «Управляй!» – одного из проектов президентской платформы «Россия – страна возможностей», участниками которого в Приволжском федеральном округе стали 185 студентов, 2 конкурсанта из Мордовии получили путевку в финал, который пройдёт с 1 по 3 декабря.

В рамках кубка участники с помощью специального бизнес-симулятора пробуют себя в роли руководителей виртуальной компании, и в условиях, максимально приближенных к реальным, принимают стратегические решения для ее развития. Цель соревнований – выявить обладающих управленческим потенциалом студентов и выпускников российских вузов и колледжей, создать условия для развития их компетенций и адаптации на рынке труда.

По итогам полуфинальных мероприятий, прошедших в распределённом очно-заочном формате в Приволжском федеральном округе, финалистками кубка стали Юлия Бедрикова и Юлия Бочарова, студентки Национального исследовательского Мордовского государственного университета имени Н. П. Огарева.

В процедуре оценки лидерских компетенций студентов приняли участие представители ведущих компаний-работодателей федерального уровня, а также представители крупных региональных работодателей и региональных органов власти, в том числе и успешные участники конкурса управленцев «Лидеры России».

«Финалист молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» – весомый статус как для участника проекта, так и для партнеров-работодателей, ведь ребята попадают в список 150 лучших студентов управленцев со всей России. Напомню, что на кубок было подано более 30 000 заявок на старте, а это значит, что финалист уже прошёл конкурс 200 человек на 1 место. За спиной у каждого из участников финала множество успешно пройденных испытаний и теперь они готовятся сразиться с лучшими из лучших со всех федеральных округов страны за кубок победителя проекта. На финале я уверен, студенты покажут все свои самые сильные качества, победить смогут только те, кто лучше всех подготовится, будет верить в свои силы и сможет выложиться на полную. На финале все предыдущие заслуги будут обнулены и состязания начнутся заново», – отметил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков.

В финале проекта конкурсанты поборются за возможность попасть в 10 сильнейших студентов страны и пройти обучение на программе профессиональной переподготовки ВШГУ РАНХиГС «Современные технологии управления: Лидеры Будущего», направленной на развитие управленческого потенциала молодых специалистов. Также среди призов четвёртого сезона, организаторы готовы выделить студентам от 5 до 50 дополнительных баллов при поступлении в магистратуру РАНХиГС, дать возможность пройти стажировку в крупнейших компаниях страны или получить полноценное приглашение на работу, возможность пройти программу «Наставничество», стать участником чемпионата Global Management Challenge и множество других ценных призов.

Кубок «Управляй!» реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование». Оператором кубка является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.