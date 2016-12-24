1 декабря в Саранске начнет работать выставка живописи Лилии Май «За каждый вздох благодарю…»

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1 декабря в 15:00 в Музее мордовской народной культуры (ул. Советская, 19) состоится открытие персональной выставки «За каждый вздох благодарю…» художницы Лилии Май (г. Инсар).
Лилия Вячеславовна Майданкина родилась 23 февраля 1971 года в Республике Мордовия в городе Инсаре. После окончания Инсарской средней школы Лилия поступила в Московский технологический техникум. Профессионального художественного образования не имеет, но любовь к творчеству была всегда. Первые художественные произведения автор написала десять лет назад, но широкой публике свои полотна Лилия Майданкина не демонстрировала. Многие работы дарила своим родным и знакомым.
На выставке «За каждый вздох благодарю…» Лилия Май покажет около 100 живописных произведений в разных жанрах: пейзаж, натюрморт, ню, портрет, религиозный и бытовой.
Первая персональная выставка автора продлится до 27 декабря.
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