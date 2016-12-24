Министерство ЖКХ, энергетики и гражданской защиты населения РМ наладит тесное взаимодействие с Центром управления регионом

29 ноября состоялось очередное заседание Правительства Мордовии, на котором рассматривались вопросы социально-экономического развития региона.

Обсуждался ход реализации плана социальной догазификации в республике. На сегодня подано 1978 заявок, что составляет 77% от общего числа домовладений, подлежащих газификации. 460 домовладений уже подключены к голубому топливу, до конца 2021 года природный газ появится в 700 домах. Председатель регионального Правительства Владимир Сидоров призвал глав муниципальных районов, которые отстают по количеству поданных заявок и срокам выполнения работ, усилить работу на местах и выполнить взятые на себя обязательства.

На заседании рассматривалось прохождение отопительного сезона: с 20 сентября на сетях теплоснабжения серьезных аварий не было, в Лямбирском, Рузаевском и Чамзинском районах зафиксированы незначительные инциденты на сетях водоснабжения и водоотведения. Премьер-министр регионального кабмина поручил Министерству жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и гражданской защиты населения наладить тесное взаимодействие с Центром управления регионом, где аккумулируются обращения жителей республики. Совместная работа позволит более оперативно реагировать на нештатные ситуации, определить уязвимые места на сетях инженерной инфраструктуры для качественного формирования плана ремонтных работ.

Значимый вопрос – реализация федеральных мер поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, разработанных Правительством РФ. Это единовременные гранты из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника или на индивидуального предпринимателя без работников. На получение единовременных грантов в Мордовии могут претендовать более четырех тысяч предпринимателей. На сегодня поступило чуть больше 2,5 тысяч заявлений.

Еще одна действующая мера поддержки - выдача льготных кредитов по ставке 3% годовых для МСП, ей воспользовался 231 предприниматель. Владимир Сидоров подчеркнул, что срок подачи заявлений завершается 15 декабря и призвал активнее использовать действующие меры поддержки бизнеса.