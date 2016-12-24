В Мордовии для участия в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» поступило шесть заявок

По информации Министерства культуры РМ, для участия в региональном этапе фестиваля «Театральное Приволжье» поступило шесть заявок. Из них - пять заявок от детских театральных коллективов и студий, и одна от молодёжного.

В этом году Фестиваль детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» проходит в третий раз. Подать заявки могут детские (от 6 до 17 лет) и молодёжные (18-30 лет) театральные коллективы и студии.

Заявки на участие в региональном этапе подали следующие детские театральные коллективы и студии:

Театральный коллектив «Волхвы» (с. Ичалки, Ичалковский муниципальный район). Спектакль «Спасибо за Победу» (руководитель и режиссер постановщик – Сакович Ольга Николаевна)

Театральная студия «Синяя птица» (МОУ «Луховский лицей», г. о. Саранск). Спектакль в трех действиях «Осенняя сказка», автор Татьяна Попова

Театральная студия «Лабиринт» (МАУ «Культурно спортивный центр Алмаз» с.Лямбирь). Спектакль «Красный цветок» по мотивам рассказов Редьярда Киплинга «Книга джунглей»

Театральный коллектив «Арлекин» (МБУДО "Детская школа искусств" Рузаевского муниципального района, г. Рузаевка). Спектакль «Грустная сказка со счастливым концом» по пьесе И. Тауниной

Театральный коллектив «Апельсин» (МБУДО "Детская школа искусств" Рузаевского муниципального района, г. Рузаевка). Спектакль «Театр розового слона» по пьесе О. Емельяновой.

В категории молодёжных театральных коллективов принимает участие

Студенческий театр ФГБОУ ВО «Мордовский государственный педагогический университет имени М. Е. Евсевьева» (г.о. Саранск). Спектакль «Тайна старинных часов» (сценарий – Катков Антон).

Просмотр и оценку всех представленных на конкурс театральных постановок осуществляет экспертная комиссия.

Заявки на региональный этап принимаются до 1 декабря 2021 года. Также в рамках фестиваля «Театральное Приволжье» проходит конкурс на лучшую разработку афиш и плакатов.