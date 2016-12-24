В Саранске ведется прием заявлений на оформление боксов гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии»

«Твой Ход»
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
Как сообщает саранская мэрия, в «Городской общественной приемной» ведется прием заявлений на оформление боксов гаражей и земельных участков под ними в рамках «гаражной амнистии». Амнистия распространяется на объекты, построенные до введения в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации 29 декабря 2004 года. Закон о «гаражной амнистии» вступил в силу с 1 сентября 2021 года и будет действовать до 2026 года. Телефон для справок: 24-71-08.
Напомним, гаражная амнистия — это упрощенный порядок оформления права собственности на землю под гаражом. При этом собственник гаража получает эту землю бесплатно — он не выкупает ее у государства или муниципалитета, а просто оформляет на свое имя или становится арендатором.
Основное условие — гараж на этом участке является объектом капитального строительства и построен до 30 декабря 2004 года. Если гараж построили позже, амнистия на такие объекты не распространяется.
Поделиться в соц. сетях:
Студенты из Мордовии вышли в финал Всероссийского конкурса
Бывшего начальника отделения ГИБДД по Зубово-Полянскому району Александра Дурнова отправили в СИЗО
В Саранске прошло заседание оперативного штаба по профилактике и контролю за распространением новой коронавирусной инфекции
Глава Мордовии посетил первый в республике офис нового формата Сбера
Награды были вручены в 21 номинации
Первые машины уже прибыли в регион
В Мордовии представительницы цыганской народности попались на хищении более 200 тысяч рублей у пожилых женщин
Глава Мордовии Артём Здунов посетил музей имени С.Д. Эрьзи, где открылась выставка работ мастера из собрания Русского музея
К работе новый руковдитель ВУЗа приступит 11 ноября
Двумя компонентами вакцины от коронавируса привито 69% взрослого населения Мордовии