Рабочая завода из поселка Умет «купилась» на подложное удостоверение «банкира» и отдала аферистам 400 тысяч рублей

В Зубово-Полянском районе Мордовии 44-летняя рабочая завода из поселка Умет не смогла устоять перед натиском телефонных мошенников. Они смогли завоевать ее доверие с помощью подложных документов и вытянули с жертвы 400 тысяч рублей.

В дежурной части полиции женщина рассказала, что ей поступил звонок с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником банка и пояснил, что мошенники незаконно оформили на ее имя кредит. Собеседница засомневалась в правдивости этих сведений, тогда «банкир» по мессенджеру прислал ей фотографию своего удостоверения со всеми необходимыми печатями и подписями.

Для жительницы поселка это выглядело убедительно, тем более, что «банковский сотрудник» рассказал о совместной с полицейскими операции по поимке аферистов. Далее в дело вступил представитель правоохранительных органов. По его указанию она через мобильное приложение банка оформила кредит на несколько сот тысяч рублей – якобы это аннулирует предыдущий кредит мошенников. Полученные деньги женщина перечислила на «безопасный» счет.

На следующий день потерпевшая решила узнать, на какой стадии находится операция по изобличению злоумышленников, и позвонила в дежурную часть МВД. Этот разговор принес рабочей завода горькое разочарование – она убедилась, что попалась на удочку ловких махинаторов. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».